Kış gündönümü 22 Aralık (bugün) başladı. Kış mevsiminin geldiğinin habercisi olan Kış gündönümünde en uzun gece yaşanmaktadır. Yani gündüzler kısalarak geceler uzayacak. İşte kış gündönümü ile ilgili bilinmeyen detaylar...

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Türkiye'de 22 Aralık 2019 pazar günü saat 04:19'dan itibaren kış gündönümü oldu.

EN UZUN GECE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşandı.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ TARİH VE SAATLERİ TÜRKİYE

UTC gündönümü ve ekinoksların tarih ve zamanları yıl Ekinoks

Mart Gündönümü

Haziran Ekinoks

Eylül Gündönümü

Aralık gün zaman gün zaman gün zaman gün zaman 2010 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38 2011 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30 2012 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:11 2013 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11 2014 20 16:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03 2015 20 22:45 21 16:38 23 08:20 22 04:48 2016 20 04:30 20 22:34 22 14:21 21 10:44 2017 20 10:28 21 04:24 22 20:02 21 16:28 2018 20 16:15 21 10:07 23 01:54 21 22:23 2019 20 21:58 21 15:54 23 07:50 22 04:19 2020 20 03:50 20 21:44 22 13:31 21 10:02

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

GOOGLE'DAN 21 ARALIK'A ÖZEL DOODLE

Önemli günleri doodle ile kullanıcılarına haztırlatan dünyaca ünlü arama motoru Google 21 Aralık ekinoksuna özel de bir doodle hazırladı. Kışın ilk gününde olduğumuzu haırlatan ve turkuaz rengin hakim olduğu doodle beğeniyle karşılandı.

İşte, Google tarafından hazırlanan Doodle: