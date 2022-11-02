"Üçlü salgın" uyarısı!

Prof. Dr. İsmail Balık, 2 yıldan fazladır devam eden Covid-19 salgınında, bireysel koruma tedbirlerinin etkisiyle, solunum yolu ile bulaşan diğer enfeksiyonlarda ciddi bir azalma yaşandığına dikkati çekti.

Bu nedenle bağışıklık sisteminin söz konusu enfeksiyonları bir miktar unuttuğunu belirten Balık, bireysel tedbirlerin bırakılmasıyla kış döneminde solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış yaşanabileceğini söyledi.

Kışı daha önce yaşayan güney yarım küre ülkelerinde bu tablonun oluştuğunu, Yeni Zelanda ve Avustralya'da solunum yolu enfeksiyonlarının geçmiş yıllara kıyasla 5 kat arttığını aktaran Balık, bu kış ABD ve Avrupa'da da vaka sayılarında önemli artış beklendiğini vurguladı.

Balık, şöyle konuştu: "Yapılan uluslararası analizlere göre, dünyada 'triple epidemi' yani 'üçlü salgın' adı verilen, Covid-19, grip ve özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen, solunum yoluyla hızlı bir şekilde bulaşan RSV virüsünün bu kış çok ciddi şekilde artış göstermesi bekleniyor. Bu üç virüsteki salgının artmasına bağlı sağlık sistemlerinde zorlanmaların yaşanacağına yönelik de analizler var. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu konuda uyarılar yapmaya başladı.

Bu durum, ülkemizde de paralel seyredecektir. Geçmişte de hep böyle oldu. Dolayısıyla bizim de bu kış, ciddi şekilde alarm durumunda olmamız, maske ve mesafe konusundaki bireysel tedbirlere uymamız gerekiyor. Kış döneminde kapalı ve kalabalık ortamlarda daha az vakit geçirmeliyiz, toplu taşıma gibi kapalı, kalabalık ortamlarda maske takmaya başlamalıyız. Böylelikle hem Covid-19'dan hem de grip gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarından korunabiliriz."