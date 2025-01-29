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        Haberler Sağlık "Kış aylarında yoğun nemlendiriciler tercih edin" | Sağlık Haberleri

        "Kış aylarında yoğun nemlendiriciler tercih edin"

        Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle ciltte problemler olabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Caner Demircan, "Kış aylarında cilt bariyerini güçlendirmek için yoğun nemlendiriciler tercih edilmelidir. Her el yıkama ve duş sonrasında mutlaka nemlendirme sağlanmalıdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:50
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        "Kış aylarında yoğun nemlendiriciler tercih edin"
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        Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Caner Demircan, kış aylarının cilde etkilerine, güneşten korunmanın önemine ve soğuk havalarda el bakımına dair açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Demircan, doğru bakım ve korunma yöntemleriyle cildi sağlıklı tutmanın mümkün olduğunu ifade etti.

        "CİLDİN NEM DENGESİ KORUNMALI"

        Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle ciltteki su kaybı artışının cildin kurumasına sebep olabileceğini söyleyen Demircan, “Soğuk havanın etkisiyle cildi dıştan koruyan yağ tabakası incelmesi sonucunda deri bariyeri bozulur. Tüm bunlar ciltte kuruluk, kaşıntı, kızarıklık ve çatlama gibi problemlere yol açabilir. Aynı şekilde kapalı mekanlarda klima veya kalorifer petekleri ile sağlanan ısı, havanın kurumasına ve dolayısıyla benzer şikayetlere sebep olabilir. Tüm bu problemlerin önüne geçmede cildin nem dengesini sağlamak kilit öneme sahiptir” diye konuştu.

        "KIŞ AYLARINDA YOĞUN NEMLENDİRİCİLER EDİLMELİ"

        Demircan, kış aylarında cildimizi koruyacak önerilerini şöyle sıraladı: “Kış aylarında cilt bariyerini güçlendirmek için yoğun nemlendiriciler tercih edilmelidir. Her el yıkama ve duş sonrasında mutlaka nemlendirme sağlanmalıdır. Cilt tipinize uygun olarak su veya yağ bazlı nemlendiriciler tercih edilebilir. Dudaklar ve eller açıkta kalmaları sebebiyle soğuk hava şartlarına karşı daha duyarlıdır. Bu bölgelerinde nemlendirilmesi ihmal edilmemelidir. Sıcak su, cildin kurumasını hızlandırabilir. Ilık suyla duş almak, cildin nem kaybını önler. İdeal olarak duş süresi 5-10 dakikayı geçmemelidir. Cilt temizliği de oldukça önemlidir. Aşırı sert temizleyiciler yerine cilde zarar vermeyen, nazik temizleyiciler tercih edilmelidir. Kışın, ellerimizi sık sık yıkamak ve dezenfekte etmek gerekir. Ancak aşırı sıvı sabunlar, alkol bazlı dezenfektanlar ve kolonya, cildin doğal yağ dengesini bozarak kurumalara yol açabilir. Bu durum ellerde kızarıklık, kaşıntı, döküntü ve çatlama gibi seyreden temas egzamasına yol açabilir. Ellerinizin kurumasını önlemek için sık sık el kremi uygulamak önemlidir. Özellikle yıkama ve dezenfekte işlemleri sonrası, ellerinizi nemlendirici içerikli kremlerle besleyin. El kremi, cildin su kaybını önler ve ellerin yumuşak kalmasını sağlar. Soğuk hava şartlarında, ellerinizi dışarıda korumak için eldiven kullanmaya özen gösterin. Eldiven, hem soğuktan hem de kuru havadan ellerinizi koruyacaktır. Aynı şekilde kimyasal maruziyetini de en aza indirmek ve deri bariyerini korumak adına her türlü maruziyeti önlemek adına iş yaparken de eldiven kullanmak önemlidir.”

        "CİLT TİPİNE GÖRE UYGUN KREMLER KULLANILMALI"

        Güneşin sadece yaz aylarında zarar verebileceği düşüncesinin yaygın bir yanılsama olduğunu vurgulayan Demircan, “Bu durum kışın güneşten korunma önlemlerinin göz ardı edilebilmesine sebep olabilmektedir. Özellikle karlı bölgelerede güneş ışınları kar yüzeyinden yansıyarak cildimize iki kat daha fazla zarar verebilir. Dolayısıyla, yaz da olsa kış da olsa güneşten korunma önemlidir. Cilt tipinize uygun olarak su bazlı veya yağ bazlı SPF 30 ve üzeri bir güneş kremi kullanarak cildinize zarar veren UV ışınlarına karşı korunma sağlayabilirsiniz. Kış tatilinde dağa çıkmayı planlıyorsanız, güneşe karşı daha dikkatli olmalısınız. Dağ yüksekliği arttıkça UV ışınları da artar, bu yüzden güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmak oldukça önemlidir” dedi.

        CİLT SAĞLIĞINA HER MEVSİM DİKKAT EDİLMELİ

        Demircan, “Kış mevsimi, cildimiz için bir meydan okuma olabilir, ancak doğru bakım ve korunma ile bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Alacağımız küçük önlemlerle cildimizi sağlıklı tutmak mümkündür. Unutmayın, cildinizin sağlığı yıl boyunca önceliğiniz olmalıdır” dedi.

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