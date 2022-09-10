Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Son günlerin en çok araştırılan konusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tarafından verilen kırtasiye yardımı oldu. Konu hakkında merak edilen, "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvuru yapabilir? 2022 kırtasiye yardımı başvuru ekranına nasıl ulaşılır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.
Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.
KİMLER KIRTASİYE YARDIMI ALABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.
KIRTASİYE YARDIM PARASI NE KADAR, KAÇ TL?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kırtasiye yardım parası, ihtiyaç sahibi ailelere geri ödemesiz olarak bin 300 TL şeklinde veriliyor.
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılıyor. İhtiyaç sahibi aileler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.
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