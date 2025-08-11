Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı?

        Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

        2025-2026 eğitim yılı öncesinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaları için sağlanan destek ödemeleri gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacak kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Veliler ve öğrenciler, başvuru şartları ile ödeme tutarlarını merakla araştırıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 22:11 Güncelleme: 11.08.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala kırtasiye yardımı başvuruları için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi öğrencilere sunduğu destek ödemeleri, 2025’te de ailelerin eğitim masraflarını hafifletecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların detayları veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2025 kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

          Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.

        • 3

          KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

          Kırtasiye desteği ödemeleri, yılda bir defalık başvuruda belirtilen banka hesabına ya da PTT'ye 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yatırılır.

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KIRTASİYE (EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI) DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

          Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin,

          2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

          2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

          Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin,

          Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı malul hale gelenlerin, kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına ödeniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        "Rusya asker sevk ediyor"
        "Rusya asker sevk ediyor"
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Habertürk Anasayfa