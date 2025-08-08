Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl yeni eğitim dönemi öncesinde öğrencilere sağlanan kırtasiye yardımı için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı öncesinde yapılacak destek ödemeleri, öğrencilerin kırtasiye masraflarını karşılamayı amaçlıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı yardım için başvuru şartları ve ödeme tutarları, veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte kırtasiye yardımı başvuru ekranı...
Okul hazırlıkları hız kazanırken, kırtasiye yardımı başvuruları da gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl eğitim yılı öncesinde verilen destek ödemeleri, bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlayacak. Peki, 2025 kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek? İşte güncel bilgiler...
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.
KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATAR?
Kırtasiye desteği ödemeleri, yılda bir defalık başvuruda belirtilen banka hesabına ya da PTT'ye 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yatırılır.
KIRTASİYE (EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI) DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin,
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı malul hale gelenlerin, kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına ödeniyor.