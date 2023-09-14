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        Haberler Gündem KIRTASİYE YARDIMI başvuru şartları neler, ne kadar veriliyor? 2023-2024 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

        Gözler kırtasiye yardımı başvuru şartlarında! 2023 kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman?

        Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kırtasiye yardımına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafınca bir defaya mahsus olarak ödenen kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden sağlanıyor. İşte 2023-2024 eğitim öğretim dönemi kırtasiye yardımı başvuru şartları ve ödemelerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:10
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        • 1

          Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ihtiyaç sahiplerine verilecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemlerinin ardından kırtasiye yardımı ödemeleri 1 Eylül ile 31 Aralık arasında gerçekleştiriliyor. İşte 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru şartları ve başvuru ekranı...

        • 2

          KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

          Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.

        • 3

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

        • 5

          EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

          Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

          2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

        • 6

          2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

          Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

          Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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