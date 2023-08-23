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        Haberler Gündem Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: 2023 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve ne zaman verilecek?

        Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2023 kırtasiye yardımı ne zaman verilecek?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocukların eğitimine destek olmak amacıyla kırtasiye yardımı yapılıyor. Destekten faydalanmak isteyenler kırtasiye yardımı başvuru şartlarını ve başvuruların e-Devlet ile nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, "Kırtasiye yardımı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 14:07 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:07
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        • 1

          Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen kırtasiye yardımı başvuruları gündemdeki yerini aldı. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan ailelere yönelik kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne kadar? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

          Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.

        • 3

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

        • 4

          Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

          Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

          2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

          2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

        • 6

          Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

          Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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