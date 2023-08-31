Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve tarihleri okulların açılmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Kırtasiye yardımı ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak bir defaya mahsus olarak ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan maddi desteğe ilişkin olarak "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve şartları neler?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...