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        Haberler Gündem KIRTASİYE YARDIMI | 2023 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve şartları neler?

        Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve şartları neler?

        E-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru ekranı maddi durumu yeterli olmayan aileler tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri bir defaya mahsus olmak üzere toplu olarak yapılıyor. Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor. İşte 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 15:49 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:49
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        • 1

          Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve tarihleri okulların açılmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Kırtasiye yardımı ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak bir defaya mahsus olarak ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan maddi desteğe ilişkin olarak "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve şartları neler?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...

        • 2

          KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

          Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.

        • 3

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

        • 4

          Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

          Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

          2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

          2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

          Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

          Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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