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        Haberler Yaşam Kırşehir'de yaralı saz kedisi korumaya alındı

        Yaralı saz kedisi korumaya alındı

        Kırşehir'de yaralı halde bulunan saz kedisi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:26
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        Vatandaşlar buldu, korumaya alındı
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        Kırşehir'in merkeze bağlı Kesikköprü mevkisinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, koruma altına alındı.

        Yapılan kontrollerde ayaklarında kesik ve kalça çıkığı tespit edilen saz kedisi, DKMP Kırşehir ekipleri tarafından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

        Kedinin, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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        #saz kedisi
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