Yaralı saz kedisi korumaya alındı
Kırşehir'de yaralı halde bulunan saz kedisi tedavi altına alındı
Kırşehir'in merkeze bağlı Kesikköprü mevkisinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, koruma altına alındı.
Yapılan kontrollerde ayaklarında kesik ve kalça çıkığı tespit edilen saz kedisi, DKMP Kırşehir ekipleri tarafından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.
Kedinin, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.