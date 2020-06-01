Kırşehir ve Kayseri'de esnaf, yeni döneme duayla başladı

AA

Kırşehir'de faaliyetlerine izin verilen lokanta, kahvehane, restoran gibi iş yerlerinin sahipleri, dükkanlarında gerekli önlemleri aldıktan sonra Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) öncülüğünde, Ahi Evran Külliyesi'ne geldi.

Ahi Evran Veli Camisi önünde toplanan esnaf temsilcileri, din görevlisi eşliğinde "Ahi duası" ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 aydır lokanta, kahvehane, restoran gibi işletmelerin koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğunu söyledi.

Yeni dönemin hayırlı olması ve bol kazanç getirmesi için toplandıklarını belirten Öztürk, "Din görevlimiz eşliğinde Ahi duamızı okuyarak işlerimize başlamış olduk. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Bize gelen genelgedeki önlemleri esnafımıza bildirdik. Koronavirüs Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirlere uyarak işlerimizi sürdüreceğiz. Burası Ahi şehri. Devletimizin belirlediği kuralların her zaman bilincindeyiz. Bundan sonra da kurallara uymaya devam edeceğiz." dedi.

Dua etkinliğine Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa YIlmaz ve odaların temsilcileri katıldı.

- Kayseri'de esnaflar için dua edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafelerin normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlaması dolayısıyla Kayseri'de Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından etkinlik düzenlendi.

Bir restorandaki etkinlikte, kent merkezinde kafe, restoran gibi iş yerlerinin yeniden açılması nedeniyle Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada Kovid-19 nedeniyle yeni bir normalleşme sürecinin başladığını söyledi.

Kayseri'nin uyum kültürü içerisinde çalıştığını vurgulayan Büyükkılıç, yeni dönemdeki kurallara herkesin uyması gerektiğini ifade etti.

Kurallara uyulmasıyla süreçten başarılı bir şekilde çıkılacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İhmale fırsat vermeden çalışmalıyız. İlçe belediyelerimiz ve odalarımızla işbirliği halinde yeni bir süreci başlattık. Akıllı şehir projesi bağlamında kuaför, berber, restoran, taksicilerimiz gibi tüm esnafımızı hem eğiteceğiz hem de kurallara uyup uymadığını değerlendireceğiz. Akıllı şehir projesiyle kurallara uyup uymayacağını bu sayede öğreneceğiz. Bu sayede güven ve huzur içerisinde oradaki hizmetten istifade edilecek."

Büyükkılıç, Kayseri'nin normalleşme sürecine hazır olduğunu ve rehavete mahal verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de 80 gündür kapalı olan işletmelerin açılmasının kentte sevinçle karşılandığını aktardı.

Ahi Evran terbiyesi ile yetişen esnafın zorlu bir süreçten çıktığını vurgulayan Aydemir, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyan işletmelerin "besmele" eşliğinde açıldığını belirtti.

Aydemir, birçok işverenin kısmi çalışma ödeneğinden faydalandığını ve kapanan çok fazla işletme olmadığını belirterek, desteklerinden dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti.

Etkinliğe, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve davetliler katıldı.

,Ergün Haktanıyan