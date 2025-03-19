Kırşehir Valiliği'nden "buzlanma ve don" uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün kent genelinde devam eden kar yağışının, cumartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Belirtilen periyotta yaşanabilecek buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi, kar savrulması, sis pus hadisesi, başta yüksek kesimler olmak üzere çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.