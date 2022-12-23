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KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Kırşehir kura çekilişi nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Kırşehir kuraları çekiliyor! 23 Aralık 2022 Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı yayın

Toplu Konut İdaresi 5.etap kura çekimleri 20 Aralık tarihi itibarıyla başladı. 23 Aralık Cuma günü Trabzon ve Kırşehir TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. 1.139 konutun hak sahibinin belirleneceği Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanacak. İşte, Kırşehir TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş: 23.12.2022 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, Cumhuiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi'ne başvuruda bulunanların gündeminde yer alıyor. 23 Aralık Cuma günü Kırşehir'in Özbağ, Çiçek Dağı, Mekrez, Mucur ve Akpınar ilçelerinde 1139 2+1 ve 3+1 konutun kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda emekli, genç ve engelli kategorilerinde gerçekleştirilecek olan Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı izlenebilecek. İşte, Kırşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayın izleme linki...

  • TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ YAPILIYOR!

    23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek olan TOKİ Kırşehir kura çekimi sonrasında bin 1139 konutun hak sahibinin belirlenecek.

  • KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Kırşehir kura çekimi 23 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleştiriliyor.

    5 ilçede toplam 1.139 sosyal konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi Kırşehir Aşık Paşa Spor Salonu'nda saat 10.00'da canlı yayında gerçekleştiriliyor.

  • TOKİ KIRŞEHİR KONUTLARI NEREDE?

    KIRŞEHİR AKPINAR: 100 KONUT

    KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI: 205

    KIRŞEHİR KAMAN: 96

    KIRŞEHİR MERKEZ: 200

    KIRŞEHİR MUCUR: 253

    KIRŞEHİR ÖZBAĞ: 285

  • KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Kırşehir sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

  • TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    TOKİ Kırşehir kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

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