Narkotik köpeği "Çine" tenceredeki uyuşturucu hapları buldu

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından Kırşehir'e kısa süre önce gelen 3 kişiyi takibe alıp, kaldıkları eve operasyon düzenledi.Evde narkotik köpeği "Çine"nin de kullanıldığı aramada, köpeğin tepki verdiği vitrindeki porselen tencerede 470 uyuşturucu hap ve 3 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan M.K, G.Y. ve M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.