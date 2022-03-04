Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda tutuklama

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen operasyon kapsamında 18 ilde yakalanan ve sorgularının ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen 43 kişinin savcılık ve nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 18'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe çıkarılan şüphelilerden örgüt yöneticisi konumundaki A.E.Ş, B.E, S.A. ve E.A. tutuklandı, 21 kişi ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kırşehir ve farklı illerde şubeleri bulunan güzellik merkezlerinde çalışan kızları stajyer öğrenci gibi göstererek öğrencilere katkı bahanesiyle vatandaşlara sözleşme imzalattırdıkları, sonrasında icra takibi başlattıkları iddiasıyla 43 kişi gözaltına alınmıştı.