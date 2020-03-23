Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de sokağa çıkan yaşlılar ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen kısıtlamaya uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
Bazı emeklilerin maaş almak için Kırşehir'deki bankaların önüne geldiğini gören ekipler, 65 yaş ve üstü yaşlıları evlerine döndürmek için harekete geçti.
Kırşehir Belediyesi, hoparlörlerden anons yaptırarak, yaşlılara koronavirüsten etkilenmemeleri için evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bankalar önünde bekleyen 65 yaş üstü yaşlıları evlerine göndermek için çalışma yaptı.
Zorluk çıkaranlara işlem yapan ekiplerin uyarılarını dikkate alan bazı yaşlılar da bankaların önünden uzaklaşarak evlerine gitti.
- Kayseri
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediyenin hoparlör sisteminden "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin." anonsu yapıldı.
Zabıta ve polis ekipleri ilçe genelinde denetim yaparak bu kapsama giren vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı.
Cadde ve sokaklarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp evlerine gönderdi. Polis ve zabıta, yaşlılardan ihtiyaçları için kendilerini aramalarını istedi.
Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 155, 156, 112 ile Kaymakamlık ve belediye telefonlarından kendilerine ulaşması durumunda tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.
Belediye Başkanı Özkan Altun da tüm ekipleriyle gerekli tedbirleri aldıklarını ve yaşlı vatandaşların her türlü ihtiyaçları için hazır olduklarını belirtti.
- Niğde
Niğde'de de bankaya, parka ve çarşıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı.
Niğde Belediyesi de hoparlörden anons geçerek yaşlıları sokağa çıkmamaları için ikaz etti.
Anonsta, 112 Acil Servisi arayarak ihtiyaçlarını belirten yaşlıların, evlerine hizmet götürüleceği belirtildi.
,Mesut Davarcı,Abdullah Özkul
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!