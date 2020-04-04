Kırşehir ile Nevşehir'de ana cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

AA

Belediye bünyesinde oluşturulan 40 kişilik özel ekip, kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık verdi. Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile bunlarla bağlantılı sokaklarda bulunan araçlar sabah kaldırıldı.

Cadde ve sokakların boşaltılmasının ardından yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile bazı kamu binalarının çevresi, solüsyonla dezenfekte edildi. Ardından ilaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda önlemlerin üst düzeyde devam ettiğini söyledi.

- Nevşehir

Nevşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Ekipler, marketler, otobüs durakları, toplu taşıma araçları ve çöp konteynerlerinin çevrelerini, Sağlık Bakanlığından onaylı solüsyon ve köpüklü suyla yıkadı.