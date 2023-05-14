Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kırşehir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kırşehir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kırşehir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kırşehir seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kırşehir Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kırşehir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.33 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:29 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 83.5 oldu. Kırşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 64.041 oyla yüzde 54.99 - Kemal Kılıçdaroğlu: 44.597 oyla yüzde 38.29 - Sinan Oğan: 7.369 oyla yüzde 6.33 - Muharrem İnce: 457 oyla yüzde 0.39 aldı. Kırşehir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 64.041 oyla yüzde 54.99Kemal Kılıçdaroğlu: 44.597 oyla yüzde 38.29Sinan Oğan: 7.369 oyla yüzde 6.33Muharrem İnce: 457 oyla yüzde 0.39

Kırşehir Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.81 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:29 itibarıyla yüzde 79.2 oranında açıldı. 2023 Kırşehir milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 61.440 oyla yüzde 57.47 - Millet İttifakı: 37.440 oyla yüzde 35.03 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.056 oyla yüzde 2.86 - Ata İttifakı: 2.140 oyla yüzde 2 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 189 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 21:29 itibarıyla 2023 Kırşehir milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 61.440 oyla yüzde 57.47Millet İttifakı: 37.440 oyla yüzde 35.03Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.056 oyla yüzde 2.86Ata İttifakı: 2.140 oyla yüzde 2Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 189 oyla yüzde 0.18AK Parti: 41.567 oyla yüzde 38.89CHP: 29.854 oyla yüzde 27.93MHP: 17.011 oyla yüzde 15.91İYİ Parti: 7.586 oyla yüzde 7.10YEŞİL SOL: 2.685 oyla yüzde 2.51YENİDEN REFAH: 1.843 oyla yüzde 1.72ZP: 1.787 oyla yüzde 1.67BBP: 1.019 oyla yüzde 0.95MEMLEKET: 727 oyla yüzde 0.68TİP: 371 oyla yüzde 0.35AP: 353 oyla yüzde 0.33ANAP: 273 oyla yüzde 0.26MİLLİYOL: 131 oyla yüzde 0.12GBP: 110 oyla yüzde 0.10GENÇ: 89 oyla yüzde 0.08SOL PARTI: 86 oyla yüzde 0.08MP: 85 oyla yüzde 0.08TKP: 81 oyla yüzde 0.08HAKPAR: 79 oyla yüzde 0.07HKP: 49 oyla yüzde 0.05TKH: 22 oyla yüzde 0.02YP: 18 oyla yüzde 0.02AB: 0 oyla yüzde 0.00