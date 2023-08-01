Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Güncel haberler

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 45 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 84 ekibin katılımı ile belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi, 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5.5 kilogram kubar esrar, 1400 adet sentetik hap, 94 gram metamfetamin, 15 gram bozai, 200 kök kenevir, 14 gram Skunk, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 45 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #KIRŞEHİR
        #kırşehir haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Habertürk Anasayfa