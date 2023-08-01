Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 84 ekibin katılımı ile belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi, 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5.5 kilogram kubar esrar, 1400 adet sentetik hap, 94 gram metamfetamin, 15 gram bozai, 200 kök kenevir, 14 gram Skunk, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 45 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.