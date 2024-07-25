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        Haberler Gündem Kırşehir'de silahlı kavgada bir kişi öldürüldü - Güncel haberler

        Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

        Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:03
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        Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü
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        Alınan bilgiye göre, Batman'dan Kırşehir'e gelen şüpheli R.K, kendisine borcu olan S.A'nın Medrese Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Evde ikili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        R.K. yanındaki tabancayla ateş açarak S.A'yı vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri S.A'nın öldüğünü belirledi.

        S.A'nın cansız bedeni, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüpheli R.K. polise teslim oldu.

        R.K'nin polis memuru olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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