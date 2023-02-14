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Kırşehir'de yabancı uyruklu kişiler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kırşehir'de, yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

Giriş: 14.02.2023 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü
AA

Kırşehir'de, yabancı uyruklu kişilerin silahlı kavgasında 1 kişi hayatını yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kaman ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu 4 kişi ile C.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.K'nin silahla ateş etmesi üzerine Afganistan uyruklu Muhammed S. olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi elinden yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli, Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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