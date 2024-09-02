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        Haberler Gündem Güncel Kırşehir'de servis ücretlerine zam | Son dakika haberleri

        Kırşehir'de servis ücretleri 350 TL zam geldi

        Kırşehir'de, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrenci servis ücretleri fiyatları zamlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 18:12 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:12
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        Kırşehir'de servis ücretlerine zam
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        Kırşehir'de geçen dönem bin 400 TL olan servis ücretleri, 2024-2025 yılı için bin 750 TL olarak açıklandı.

        Fiyat belirlenmesinde mesafe ayrımı gözetilmezken il genelinde özel okullar dışında tek fiyat listesi uygulanıyor.

        SÖZLEŞMELER YENİLENECEK

        Velilerin, çocuklarının okul servisi hizmetinden yararlanabilmesi için belirtilen ücreti ödemeleri ve sözleşmelerini yenilemeleri gerekiyor.

        Yeni tarifeler hakkında konuşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, okullar için bin 750 TL fiyat tarifesinin çıktığını ifade ederek, velilerin servis şoförleriyle sözleşme yapmalarını istedi.

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