AA

Kırşehir'de servis şoförlerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na konvoylu destek



Kırşehir'de görev yapan servis şoförleri, konvoy düzenleyerek Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Servis şoförleri, bir turizm firmasının organizasyonuyla kent merkezinde bulunan Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi yanındaki alanda minibüs ve midibüsleriyle bir araya geldi.

Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen şoförler, 35 araçla korna çalarak Kırşehir Askerlik Şubesi önüne geldi. Terme ve Atatürk Caddelerinde vatandaşlar servis şoförlerine alkışla destek verdi.

Şoförlerden Polat Demirer, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa diledi.

Maddi ve manevi olarak her zaman Mehmetçiğin destekçisi olduklarını vurgulayan Demirer, "Bir subay babası olarak söylüyorum, cephedeki askerlerimiz yalnız değildir. Her zaman yanlarındayız. 'Yalnızız' diye bir şey akıllarına gelmesin. İhtiyaç olursa biz de askere gitmeye hazırız. Bizde iman gücü olduğu müddetçe kimse bizi yıkamaz." dedi.