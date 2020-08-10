Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Boztepe ilçesine bağlı Külhüyük köyünden Harmanaltı köyüne seyir halinde olan Adem Kaya idaresindeki 71 AF 974 plakalı otomobil, Kepirhüyük mevkisindeki virajda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki oğlu Onur, kızı Gökçe ve eşi Serpil Kaya yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Serpil Kaya, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.