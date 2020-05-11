Kırşehir'de mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Kemal Aldeniz idaresindeki 34 UKC 49 plakalı minibüs, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Özbağ beldesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile aynı aileden Emine, Hüseyin, Zeynep, Zeliha, Salih, Zehra, Melek, Sümeyye ve Mustafa Aldeniz yaralandı.

Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün Kırıkkale'den Kayseri istikametinde bulunan bir köye gittiği öğrenildi.