Kırşehir'de sahte alkol zehirlenmesi: 1 ölü

Kırşehir'de bir tarım işçisi metil alkolden yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre şehre 15 gün önce Hatay'dan çalışmaya gelen tarım işçisi S.T. (39) aldığı metil alkolün etkisiyle girdiği komadan çıkmadı.

Merkeze bağlı Akçaağıl köyüne çalışmaya gelen S.T, metil alkolün etkisiyle çalıştığı tarlada komaya girdi. İHA'nın haberine göre; çevrede bulunanların yardımlarıyla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

S.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.