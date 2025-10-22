Habertürk
        Kırşehir'de kumar oynayanlara para cezası | Son dakika haberleri

        Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası

        Kırşehir'de, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 15:50 Güncelleme: 22.10.2025 - 15:50
        Kırşehir'de kumar oynayanlara para cezası
        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan kişilere toplam 36 bin 998 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 13 bin 800 liraya el konuldu.

        Ayrıca işletme sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem ve iş yerinde açıktan alkol sunumu yapılması nedeniyle tutanak tanzim edildi.

        #yerel haberler
        #Kırşehir haberleri
        #kumar
        #Son dakika haberler
