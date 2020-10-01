Kırşehir'de köy okulu öğretmenleri, öğrencilerinin uzaktan eğitimi için seferber oldu

AA

Boztepe ilçesi Yenidoğanlı Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan 17 öğretmen, 80 öğrenciden maddi durumu iyi olmayaların uzaktan eğitimi için el ele verdi.

Aralarında para toplayan öğretmenler, 19 öğrenciye tablet, 4 öğrenciye de internet erişim paketi hediye etti. Tablet ve internete kavuşan öğrenciler, öğretmenleri sayesinde uzaktan eğitme katıldı.

Okul Müdürü Bülent Güzel, uzaktan eğitim sürecinde sorun yaşayan öğrenciler için harekete geçtiklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı altyapı ile uzaktan eğitim faaliyetine başladıklarını dile getiren Güzel, internet sorunu yaşayan ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için girişimde bulunduklarını anlattı.

Öğretmenlerin, aldıkları tabletleri köy köy dolaşıp öğrencilerin evlerine kadar teslim ettiğini belirten Güzel, şöyle konuştu:

"Okulumuz taşıma merkezi ve 8 köyden gelen öğrencilerle eğitim faaliyeti yürütüyor. Uzaktan eğitim sürecine dahil edemediğimiz öğrencilerimiz bizleri çok üzüyordu. Okul olarak, ailemizin temel parçası öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizi bilgi ve ilim nefeslerinden mahrum bırakmayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."