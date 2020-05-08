Kırşehir'de Kovid-19 salgınında sokak hayvanları unutulmadı

AA

Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, kent merkezindeki park ve sokaklarda mama, sakatat, çeşitli gıdalar ve su takviyesi yaptı. Görevliler, haftanın belirli günlerinde İkizarası Kent Park, Gazi Parkı ve belirlenen diğer noktalara sokak hayvanları için yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Özkan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, hazırladıkları dezenfektanlarla şehrin işlek caddeleri, alışveriş merkezleri, caddeler ve meydanları temizlerken aynı zamanda sokak hayvanları için de çalışma yapıldığını söyledi.

Oluşturdukları ekiplerin şehrin belirli noktalarında çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Özkan, "Koronavirüs öncesinde hayvanseverler de sokak hayvanları konusunda bizlere yardımcı oluyordu. Ancak, salgın günlerinde onlar fazla dışarı çıkamıyor. Salgın öncesinde olduğu gibi şimdi de sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Parklara ve bazı sokaklardaki barınaklara mama, sakatat, su ve yiyecek bırakmaya devam ediyoruz." dedi.

Özkan, bilgi verilmesi halinde sokaklardaki yaralı kedi ve köpekleri merkeze götürerek tedavilerini yaptıklarını, ayrıca sokak hayvanlarının aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini titizlikle sürdürdüklerini de kaydetti.