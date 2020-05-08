Kırşehir'de Kovid-19 salgınında sokak hayvanları unutulmadı

Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, kent merkezindeki park ve sokaklarda mama, sakatat, çeşitli gıdalar ve su takviyesi yaptı. Görevliler, haftanın belirli günlerinde İkizarası Kent Park, Gazi Parkı ve belirlenen diğer noktalara sokak hayvanları için yiyecek bırakmaya devam ediyor.
Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Özkan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, hazırladıkları dezenfektanlarla şehrin işlek caddeleri, alışveriş merkezleri, caddeler ve meydanları temizlerken aynı zamanda sokak hayvanları için de çalışma yapıldığını söyledi.
Oluşturdukları ekiplerin şehrin belirli noktalarında çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Özkan, "Koronavirüs öncesinde hayvanseverler de sokak hayvanları konusunda bizlere yardımcı oluyordu. Ancak, salgın günlerinde onlar fazla dışarı çıkamıyor. Salgın öncesinde olduğu gibi şimdi de sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Parklara ve bazı sokaklardaki barınaklara mama, sakatat, su ve yiyecek bırakmaya devam ediyoruz." dedi.
Özkan, bilgi verilmesi halinde sokaklardaki yaralı kedi ve köpekleri merkeze götürerek tedavilerini yaptıklarını, ayrıca sokak hayvanlarının aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini titizlikle sürdürdüklerini de kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!