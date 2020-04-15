Kırşehir'de koronavirüs fırsatçısı firmaya operasyon

AA

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasadan topladığı çok sayıda maske, eldiven, kolonya, dezenfektan ve tıbbi malzemeyi fahiş fiyatla sattığı ileri sürülen firma sahibi gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kısa süre önce iki şirkete yapılan operasyonların ardından başka bir firmayla ilgili şikayetlerin gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Defterdarlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta görevlilerinin de katıldığı operasyonda, polis ekipleri, ambalaj ve çeşitli tüketim ürünleri satılan iş yerinde stoklanmış çok sayıda tıbbi maske, eldiven, kolonya, dezenfektan, tıbbi kıyafet ve hijyen ürünleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan firma sahibi Y.D, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Y.D'nin, piyasadan topladığı maske, eldiven, kolonya, tıbbi giysi ve dezenfektan ürünlerini fahiş fiyattan sattığı ileri sürüldü.

"Koronavirüs tedbirlerine muhalefet" suçlamasıyla para cezası uygulanması için rapor tanzim edilen G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ticaret İl Müdürlüğünün, hazırladığı raporu Ticaret Bakanlığına göndereceği, uygulanacak cezayı oluşturulan kurulun belirleyeceği öğrenildi.