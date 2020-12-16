Kırşehir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AA

Emre Demir idaresindeki 71 DK 851 plakalı otomobil ile Zeki Can Polat'ın kullandığı 40 EH 759 plakalı otomobil Kayseri-Kırşehir kara yolu Şehitlik Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin kasası otomobilin üzerine devrildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Yunus Emre Şimşek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.