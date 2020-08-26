Kırşehir'de kamu kurumlarında ikramlara sınırlama getirildi

AA

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla yeni karar aldığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alındığı hatırlatılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok önlemin uygulandığı ifade edildi.

Salgının artış eğilimi gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere personel, ziyaretçi ve hizmet almak için bulunan vatandaşlara paketli su servisi hariç yapılacak her türlü yiyecek içecek ikramının durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi." denildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlem başlatılacağı kaydedildi.