Kırşehir'de hayvan pazarında arife günü yoğunluğu

Kırşehir'in yanı sıra Aksaray, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.
Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süre kapalı olan canlı hayvan pazarının bir aydır açık olduğunu, dün ve bugün ciddi yoğunluk yaşadıklarını belirtti.
Açık alan olarak Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birinin Kırşehir'de olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:
"Canlı hayvan pazarımıza son 5-6 gün içerisinde 15 bin civarında büyükbaş, yaklaşık 30 bin de küçükbaş hayvan giriş çıkışı yapıldı. Bunun da yüzde 80’i satılmış durumda. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 15-20 civarında daha düşük. Vatandaşlar bu durumdan karlı çıkıyorlar, memnunlar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız çok az kaldı. Hayvan pazarımız bayramda da açık."
Pazarda küçükbaş hayvan satan Habip Çelik de "Koronavirüs tedbirlerine uymaya çalışıyoruz. Pazarlıklarımızı elimizden geldiğince sopayla yapıyoruz." dedi.
Büyükbaş hayvan satan Fatih Erdoğan da fiyatların önceki yıllara göre uygun olduğunu ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!