Kırşehir'de FETÖ sanığı 4 eski astsubaya hapis cezası

AA

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski astsubaylardan tutuklu A.K, tutuksuz sanıklar M.G, E.Ü. ve M.M. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını aldı.

Tutuklu A.K, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, örgüt ile hem askeri öğrencilik yıllarında hem de meslek hayatında irtibatının olmadığını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da 4 yıl görev yapmaya devam ettiğini belirtti.

Tahliye ve beraatini talep eden A.K, "Etkin pişmanlıktan yararlanan M.M'nin benim adımı niye verdiğini bilmiyorum. Hiçbir zaman onunla birlikte örgüt evlerine gitmedim. Ardışık aramalara cevap vermedim." dedi.

Diğer sanıklar ve avukatları da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan A.K. ve E.Ü'ye örgüt üyeliğinden 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlıktan yararlanan M.M. ve M.G'ye 2 yıl 1'er ay hapis cezası vererek, sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti.

- Operasyon

Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonda, örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlıktan yararlananların da olduğu 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 3'ü tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında 6 farklı dava dosyası oluşturulmuştu.