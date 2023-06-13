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Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü

Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü

Giriş: 13.06.2023 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü
DHA

Kırşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü. Kent genelindeki ekili tarım arazileri de zarar gördü. Sağanak nedeniyle müstakil bir evin çatısının bir bölümü yıkıldı.

Belediye ekipleri yolları temizlemek için çalışma başlatırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım arazilerinde zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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