Kırşehir'de erkek arkadaşıyla birlikte öldürülerek gömülen kadının cenazesi defnedildi

Ankara'daki otopsi işlemi tamamlanan V.İ'nin cenazesi, ablası ve yakınları tarafından alınarak Kaman ilçesi Hacıpınar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından V.İ'nin cenazesi defnedildi.

Öte yandan, O.Ç. ile V.İ'nin yaklaşık 2 ay önce Kaman ilçesinden birlikte kaçtıkları, 15 Aralık 2020'de Antalya'da resmi nikah kıydırdıkları öğrenildi.

- Olay

Önceki gün, O.Ç'den 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan aralarında V.İ'nin annesi, babası, kardeşlerinin de olduğu 8 zanlı tutuklanmış, O.Ç'nin cenazesi dün defnedilmişti.