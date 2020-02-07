07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal marketlerin Kırşehir'de ekmek fiyatlarını düşürmesi ve fırıncılar arasındaki rekabetin indirimi gündeme getirdiğini belirtti.
Kaliteli malzeme kullanılması halinde ekmeğin fırıncıya maliyetinin 75-80 kuruştan aşağı olamayacağını vurgulayan Öztürk, birleşerek büyük işletme kuran bazı fırıncıların ekmek fiyatındaki düşüşü teşvik ettiğini öne sürdü.
Öztürk, "Kırşehir'de tüketilen günlük yaklaşık 150 bin ekmeğin 30 binini ulusal marketler satıyor. Ulusal marketler 3-5 bin ürünün yanında ekmekten zarar etmeyi göze alıyorlar. Küçük bakkal ve marketler de rekabet edebilmek için mecburen fiyat düşürüyor. Birleşerek 50-60 bin ekmek üreten fırıncılar da bu düşüşe çanak tutuyor. Büyük balık küçük balığı yutar misali, olan küçük fırıncılara oluyor." dedi.
Düşük fiyata satılan ekmeklerin kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Öztürk, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu ekmekleri incelemeli. Sağlık açısından, un, maya, su malzemeleri yönünden incelemesi gerekir." diye konuştu.
Fırın işletmecisi Turan Dönmez de 1 lira 25 kuruştan satılması gereken ekmeğin, haksız rekabet nedeniyle fiyatının 59 kuruşa kadar düşürülmesinin Ahi esnafına yakışmadığını belirtti.
Küçük esnafın batırılarak tek elden ekmek satışının hedeflendiğini ileri süren Dönmez, "Hijyen ve sağlık kuralları hiçe sayılarak, eksik gramajla üretimden dolayı ekmek ucuza satılıyor. Kırşehir halkının tabii ki daha güzel ve kaliteli ekmek hakkıdır. Bu haksız rekabet, Kırşehir esnafına ve Ahiliğe yakışmayan bir harekettir. Son maliyet raporlarına göre, ekmek 1 lira 25 kuruşa satılmalı. 59 kuruşa bunu satmanın manası yoktur." ifadelerini kullandı.
Market işletmecisi Salih Soylu ise bazı fırınların ulusal marketlere 75 kuruştan ekmek vermeye başlamasının ardından kendilerinin bu fiyatın altında ezilmemek için indirime gittiklerini, fiyatların normale dönmesini beklediklerini kaydetti.
Kırşehir'de 15 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 200 gram ekmek 1,25 lira, 400 gram ekmek ise 2,50 liradan satılıyordu.
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