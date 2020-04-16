Kırşehir'de din görevlisi maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AA

Merkez Aşıkpaşa Camisi'nde görevli imam hatip Abdullah Kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olarak örnek davranış sergiledi.

Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle adeta bir seferberlikle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Kendisinin de kampanyaya destek vermek istediğini belirten Abdullah Kuru, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyaya ben de nisan ayı maaşımın tamamını bağışladım. Peygamber Efendimiz, 'Az sadaka çok belayı defeder' buyurmuştur. Koronavirüs mücadelesinde benim de devletime, ihtiyaç sahiplerine bir katkım olsun istedim." dedi.

Kuru, herkesi gücü nispetinde kampanyaya katılmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız da 'zekatlarınızı verebilirsiniz' diye açıklama yaptı. Zekat da verilebilir, bağış da yapılabilir. Rabb'im kabul etsin. Önümüz ramazan. Camilerimiz salgın hastalık nedeniyle mahzun. İnşallah vereceğimiz sadakalarımızla bu bela ülkemizden tez zamanda defolur gider. Rabb'im, aziz milletimizin hayrını ve dualarını kabul etsin."