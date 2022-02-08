Dere kenarında ölü bulundu

Kırşehir'in Özbağ beldesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu. Beldeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Bayram S. (51) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; ceset, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.