Kırşehir'de ceviz ağaçları "bordo bulamacı" ile maviye büründü

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de, gelecek hasat yılında daha iyi verim elde edilmesi amacıyla atılan ve "bordo bulamacı" adı verilen ilaç nedeniyle ağaçlar maviye bürünmeye başladı.
Kaman ilçesi başta olmak üzere Mucur, Boztepe ve Akpınar ilçelerinde kapama ceviz bahçelerinde verimli bir hasat mevsimi geçirilmesinin ardından hastalıklara karşı ağaçların bakım süreci başladı.
Özellikle kapama ceviz bahçelerinde mantar ve bakterilere karşı mücadele eden üreticiler, ağaçlara yapraklarını döktükten sonra "bordo bulamacı" adı verilen, "göz taşı" ve kireç ile hazırlanan ve bakır iyonlarıyla karıştırılan koruyucu ilaç atıyor.
Bahçelerdeki ceviz ağaçları ilacın renginden dolayı maviye bürünerek ilginç görüntüler oluşturuyor.
Kaman Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında, ceviz ağaçları yapraklarını döktükten sonra havaların yağmurlu olmadığı günlerde üreticilerin bordo bulamacı kullandığını söyledi.
Bu ilacın cevizin verim ve kalitesine olumlu etki yaptığını dile getiren Göçmen, "Genelde ticari olarak bu işi yapanlar ağaçlarının bakımına dikkat ediyor. Düzeni bozuk bahçelerde ise kullanılmıyor. Ağaçların uçlarında ve gövdelerinde oluşabilecek hastalıklara karşı koruyucu etki yapıyor." dedi.
- "10 hastalık olacaksa bunu ikiye indiriyoruz"
Mucur ilçesinde kapama ceviz bahçesi bulunan üretici Necip Dinçer de 70 dekar arazisinde yetiştirdiği 500'ün üzerindeki ceviz ağacına gözü gibi baktığını söyledi.
İyi bakılan ceviz ağaçlarından her zaman yüksek verim elde edildiğini belirten Dinçer, ekim ayında hasadın tamamlanmasının ardından ceviz ağaçlarının yapraklarını tamamen döktüğünü ifade etti.
Bu dönemde ağaç bakımlarına önem verdiklerini vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:
"Bordo bulamacını kullanmaktaki ana amacımız, meyve yaprak saplarının ağaçtan ayrıldıktan sonra bıraktıkları alanları dezenfekte edebilmek. Yaz boyunca ağaçta oluşan bakteri ve mantar sporlarının ölmelerini sağlayıp, bir dahaki seneye minimum hastalıkla girebilmeyi sağlamak için bu çalışmayı yapıyoruz. Kapama bahçelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bahçesinde bir iki ağacı olanlardan uygulayan da var uygulamayan da. Bunun uygulanması ağaçlar için faydalı. Bir sonraki yıl için önceden tedbir alıyoruz. 10 hastalık olacaksa bunu ikiye indiriyoruz, gelecek yaz için. Daha sonra o iki taneyle de mücadelemizi yapıyoruz. Daha az hastalık sporuyla mücadele ediyoruz."
Dinçer, ilaç atılmadığında antraknoz, bakteriyel yanıklık ve benzeri hastalıkların cevizde yaygın hale geldiğine işaret ederek, "Bunlar önlenmezse ilerleyen aşamada meyveye sirayet ediyor. Bu durumda da meyvede dökülmeye, esmerleşmeye, siyahlaşmaya, küçük kalmaya ve büzüşmeye neden oluyor. Bahçede bir seferde 8 ton ilaçlı su kullandım." diye konuştu.
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