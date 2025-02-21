Kırşehir'de 3 ton tütün ele geçirildi
Kırşehir'de durdurulan TIR'da, yaklaşık 3 milyon 420 bin TL değerinde 3 ton 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki yol kontrol noktasında Y.E.K.'nin (33) kullandığı TIR'ı durdurdu.
Malatya'dan Ankara'ya sevkiyat yapıldığı değerlendirilen TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL'lik 3 ton 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Y.E.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.