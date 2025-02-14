Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kırsala terk edilen 'Minik' adlı eşeğe 21 yıldır bakıyor

        Kırsala terk edilen 'Minik' adlı eşeğe 21 yıldır bakıyor

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Turan İkinci, yaşlandığı gerekçesiyle sahibi tarafından 21 yıl önce kırsala terk edilen eşeğe şefkatle bakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırsala terk edilmişti! 'Minik'le 21 yıl...
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da çalışırken emekli olan 3 çocuk babası Turan İkinci, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla iç içe yaşamak için 22 yıl önce eşiyle memleketi Ağın'ın Saraycık köyüne döndü.

        Köyde günlerini bahçede tarımla uğraşarak değerlendiren İkinci, yaşlandığı ve yük taşıyamadığı gerekçesiyle 21 yıl önce sahibi tarafından bir eşeğin köyün kırsalında buldu.

        Eşeği sahiplenen, bakımını üstlenen İkinci, ona evinin bahçesinde bir de barınak yaptı.

        İkinci, zamanla arkadaşı olarak gördüğü eşeğe Minik adını verdi.

        Minik sayesinde hayvanlara duyduğu sevgi günden güne gelişen İkinci, 60 haneli köyde yaşayanların kış aylarında kent merkezine gitmesi nedeniyle sahipsiz kalan 40'ı aşkın kedi ve köpek ile onların yavrularını da 15 yıldır besliyor.

        REKLAM

        "ZAMANLA MİNİK VE BEN ARKADAŞ OLDUK"

        İkinci, 30 yaşında olduğunu tahmin ettiği Minik'in köydeki hayatına renk kattığını, onunla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yıllarca çalıştıktan sonra kendisi gibi emekliliği hak eden Minik'in kırsala terk edilmesine vicdanı el vermediği için onu sahiplendiğini anlatan İkinci, "Bir ramazan ayıydı getirip köyün yakınlarına bırakmışlardı. Kıyamadım, aldım getirdim. Zamanla 'Minik' ve ben arkadaş olduk. Ben 'Minik'siz olamam, 'Minik' de bensiz olamaz" dedi.

        İkinci, Minik'in 21 yıldır köyde gezindiğini, uyuyup, dinlendiğini belirterek, eşek Minik ile kurduğu arkadaşlığın hayvanlara olan sevgisini artırdığını ifade etti.

        KÖYDEKİ 40'I AŞKIN KEDİ VE KÖPEĞİ DE BESLİYOR

        Tanıdığı hayvanseverlerin gönderdiği mamalarla köyde 40'ı aşkın kedi ve köpeğe günlük mama desteğinde bulunduğunu aktaran İkinci, "Sabah saat 06.30-07.00 gibi onlar için kalkıyorum, mamalarını ve sularını veriyorum. Sabahtan akşama kadar onlarla ilgileniyorum. Başka bir işim yok, emekli insanım, günlerimi onlara adadım. Ölene kadar da onlara bakacağım" diye konuştu.

        İkinci, son birkaç yıldır köyünde ve civar köylerde kedi ve köpek sayısının arttığını dile getirerek, ailelerin yavrularına bakamayacağı hayvanları kısırlaştırması gerektiğini, bu konuda yetkili kurumlardan destek beklediklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Minik adlı eşek
        #Elazığ
        #ağın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Habertürk Anasayfa