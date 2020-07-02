Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımlarına son iki yılda 855 milyon lira hibe verdiklerini, bu yıl da kabul edilen 2 bin 745 projeye 970 milyon lira daha destek sağlayacaklarını bildirdi.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2006 yılında başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 81 ilde üretici gelirlerini artırmak, yeni teknoloji içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla destek verdiklerini kaydetti.
Bu çerçevede, bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, seralarda yenilenebilir enerji kullanılması, el sanatları, soğuk hava deposu ve kırsal turizm gibi konularda yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını vurgulayan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:
"Son iki yılda, 2 bin 756'sı tamamlanan 2 bin 859 projeye 855 milyon lira hibe desteği verdik. Bu destek sayesinde kırsalda yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırım yapılmış oldu. Bu yıl ise 13'üncü etap kapsamında, 1063'ü ekonomik yatırımlar, 1682'si de kırsal ekonomik altyapı yatırımları olmak üzere toplamda 2 bin 745 projeye 970 milyon lira daha destek sağlayacağız."
"KAPSAM GENİŞLEYECEK"
Pakdemirli, 2021-2025 yıllarına ilişkin 4'üncü Dönem Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı"na yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Yeni dönemde kapsam daha da genişleyecek. Bu kapsamda, mevcut konulara ek olarak, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesi, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, yenilenebilir enerji üretimine bağlı olmaksızın yeni seraların yapılması, kanatlı yetiştiriciliği konularında destek vermeyi planlıyoruz."
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