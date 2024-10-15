İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük de kırsal kalkınmanın en önemli dayanağının kadın çiftçiler olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kırsal kalkınmanın temeli olan aile işletmelerimizin en önemli dayanağı kadınlarımız ülke tarımı için yapı taşı özelliğindedir. Bakanlığımızla tarımsal üretim planlamamızın en önemli yapı taşı olan yeni destekleme modelimizle aile işletmelerimizle beraber kadın üreticilerimize de pozitif ayrımcılık yaparak üretimde kadın emeğinin değerini bulması istiyoruz. Kırsal alanların kalkınması için kadınlarımızın aile işletmeleriyle beraber üretimde kalmalarının temenni ediyoruz."