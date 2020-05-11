Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini aktardı.
Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro, yani 1,2 milyar lira olan IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıktıklarını ifade eden Pakdemirli, IPARD destekleri ile bir yandan AB standartlarında rekabetçi yeni işletmeler kurulmasını desteklerken diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendirdiklerine dikkati çekti. Pakdemirli, böylece kırsaldaki kadın ve genç girişimcileri daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Pakdemirli, bu çağrı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ile "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi" ve "İş Geliştirme" alanlarında sunulacak projelerin destekleneceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinin destek bütçesi 104 milyon avro, yani 790 milyon liradır. Bu kapsamda yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin avro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri için ise 54 milyon avro, yani 410 milyon liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin avro arasındaki projelere yüzde 55-65 oranında hibe desteği verilecek."
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