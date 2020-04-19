Kırsal alanda erkek cesedi bulundu - AĞRI

İlçenin Koçkıran Mahallesi'nde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.Ekipler, mahalleyi çevreleyen tepe üzerinde yaptıkları araştırmada silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu.İsminin Ramazan İnanç olduğu öğrenilen kişinin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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