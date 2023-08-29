Kirpiklerin gücünü anlatan en iyi öncesi ve sonrası fotoğraflar
Kirpikler sadece işlevsel bir parçamız değil aynı zamanda bakışları daha güzel kılan, estetik unsurlardır. Bazı Reddit kullanıcıları, yaptırdıkları kirpik uygulamalarıyla harika sonuçlar ortaya koyuyor.
- 1
“Sarı kaşlar ve kirpikler. Önce ve sonra. Kontrast çok komik olduğu için bu tür fotoğrafları sıklıkla çekiyorum!”
- 2
“Kirpiklerimi kıvırmanın zaman kaybı olduğunu düşünürdüm, sonra suya dayanıklı maskara kullanmaya başladım.”
- 3
"Kirpik uzatmaya karar verdim. Korkuyordum ama harika iş çıkardı."
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- 4
“Kirpik kaldırma ve renklendirme öncesi ve sonrası. Bunu 5-6 haftada bir yapıyorum ve maskara ya da herhangi bir günlük makyaja ihtiyacım yok.”
- 5
"Sonunda arkadaşlarımın bana aldığı Fenty Beauty Fas Baharat Paletini açtım. B&A kirpikler de dâhil!"
- 6
“Makyajlı ve makyajsız sarı kirpiklerim.”
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- 7
"Bana 'takma kirpik' yok dedi. Fikrini değiştirmeme izin ver!"
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“Kirpik serumu kullanmamın sonucu.”
- 9
"Kirpiklerin gücü."
Kaynak: Reddit
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