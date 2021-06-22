Kirpi - kedi kardeşliği kamerada!

Kırıkkale'nin merkeze bağlı Hacılar beldesinde Berat Koyuncu, evinin bahçesinde kedileri beslerken bahçeye giren kirpiyi gördü.

DHA'nın haberine göre Koyuncu, yanına yaklaşan kirpiye önce su verdi, ardından da kedilerinin mamasından verdi.

Kediler de kirpinin yanına giderek aynı kaptan mama yemeye devam etti.

Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.