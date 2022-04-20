'Kırmızı Yine Kırmızı' sergisi İş Sanat'ta

Ressam Habip Aydoğdu'nun 'Kırmızı Yine Kırmızı' başlıklı sergisi 30 Temmuz'a kadar İş Sanat Ankara Sanat Galerisi sanatseverlerle buluşuyor.
Yaşamla ve toplumsal olaylarla olan ilişkisini her zaman canlı tutan Habip Aydoğdu, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde “Kırmızı Yine Kırmızı” başlıklı sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor.
2019 yılında açılması planlanan, fakat koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalar çerçevesinde müze ve galerilerin ziyarete kapanması ile ertelenen sergi, 2022 yılına gelindiğinde konsepti tamamen değişmiş olarak hayat geçiyor. Habip Aydoğdu’nun bir nevi koronavirüs günlüğü olarak da yorumlanabilecek sergiyi, Hasan Çakır şu sözlerle anlatıyor:
“Arsız bir bitki, kızıl bir çiçek gibi bütün dünyayı sardı sarmaladı COVID-19 virüsü. Korona, ölümü, burnumuzun dibine kadar yakınlaştırdı. Korkudan kabuklarımıza çekilmek zorunda kaldık. Kaybettiğimiz dostları bile son yolculuklarında yalnız bıraktık. Korku ve kaygının hâkim olduğu yalnızlık ortamlarında, kendimizle baş başa kaldık. Her musibet gibi, bu felaketin de faydaları olmadı değil. Belleğimizdeki pek çok çekmeceyi karıştırmaya, önemsemediğimiz kimi duygu ve düşünceleri yeniden hatırlamaya başladık. Gördük ki yolun sonu, öyle sandığımız kadar da uzak değil. Zaman hızla akıyor. Oysa yapılacak o kadar çok iş var ki… Böyle bir duygu ve düşünce ikliminde boy verdi bu sergideki resimler… Salgından dolayı yaşanan kısıtlama ve kapanmalar sergiyi 2019’dan 2022’ye taşıdı. Değişen sadece tarih olmadı; serginin konsepti de güncellendi.”
Sergi 30 Temmuz 2022 tarihine kadar Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. Katında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde gezilebilir.
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