Kırmızı ve mavi kelebekler "şehitler diyarı"na ayrı bir renk katıyor

AA

Sarıçam ormanları ve zengin florasıyla ayı, kurt, vaşak, domuz, tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış'ta mavi ve kırmızı kelebekler üzerilerine kondukları rengarenk çiçeklerle doğanın bütün güzelliklerini sergiliyor.Yaz aylarında doğa birbirinden farklı çiçeklere ev sahipliği yaparken, özellikle üreme döneminde beslenme şekilleri ile renklerini daha canlı hale getiren rengarenk kelebekler de canlanan doğaya ayrı bir güzellik katıyor.Özellikle su kenarlarında üreyen mavi ve kırmızı kelebekler kısa ömürlerine rağmen doğada doyumsuz manzaralar oluşturuyor.Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın eşsiz doğasıyla birçok yaban hayvanı, böcek, kuş gibi canlıların ortak mekanı olduğunu söyledi.Çoban, çok çeşitli renkte ve büyüklükte olan kelebeklerin burada yaşam döngülerini sürdürdüklerini belirterek, "Mavi ve kırmızı kelebekleri daha çok su kenarlarında görürsünüz. Çünkü bu mevsim üreme mevsimi ve özellikle canlı renklere sahip kelebekleri minareller bakımından zengin olan su yataklarının kenarlarında beslenirken görürsünüz." dedi.Sarıkamış'ın zengin bir doğaya sahip olduğunu ve kelebeklerin buralarda rahatlıkla beslendiğini ifade eden Çoban, "Kelebekler gruplar, kümeler halinde su kenarında ve hemen onların yanındaki bitkilerle beslenirler. Burada üreme döngüleri ve renklerin canlanması için o aradaki kısa mesafeleri kullanarak renklerini daha canlı hale getirirler." diye konuştu.- Kelebekler kış uykusun yatar ve göç ederÇoban, birçok kelebek türünün Sarıkamış'ta bulunduğunu ve doğaya ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek, "Mavi ve kırmızı kelebekler Sarıkamış'ta çok dikkati çekiyor, bir de en büyük kelebek türü apollo kelebeği de Sarıkamış'ta bulunuyor. Kış aylarında uçamıyorlar çünkü soğukkanlı canlılar ve bu nedenle kış uykusuna yatabiliyorlar." ifadesini kullandı.Çoban, sözlerini şöyle tamamladı:"Kelebekler, uygun kuytu yerler bulup orada kış uykusuna yatıp, ilkbaharda hareketlenip döngülerine devam ediyor. Bazı kelebeklerin ömrü kısa bir haftadan bir yıla kadar uçan kelebekler var ayrıca kelebekler göç de ediyor. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük kelebek göçü 3 bin 200 kilometre ama 5 bin kilometreye kadar göç edebiliyorlar."